Ryanair Aktie
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Marktkap. 23,72 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Iren seien gut aufgestellt, um die Phase hoher Kerosinpreise besser zu überstehen als andere in der Branche, schrieb Harry Gowers am Montag in seiner Nachbetrachtung des positiven Quartalsberichts./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,12 €
|Abst. Kursziel*:
24,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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