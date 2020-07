Aktie in diesem Artikel Ryanair 10,45 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15,30 Euro belassen. Der Verlust sei weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnten alarmierende Meldungen vom Wochenende über steigende Covid-19-Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern die Aktie des Billigfliegers unter Druck setzen./edh/zb