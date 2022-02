Aktie in diesem Artikel Ryanair 16,52 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Kurzfristig gebe es Unsicherheit, langfristig sei die Billigfluggesellschaft ein struktureller Gewinner, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/eas