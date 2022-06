Aktie in diesem Artikel Ryanair 12,01 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. In einem Medienbericht zitierte Aussagen von Unternehmenschef Michael O'Leary signalisierten für den Sommer Flugticketpreise über dem Vor-Corona-Niveau von 2019, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe O'Leary von guten Buchungszahlen gesprochen - beides lasse positive Rückschlüsse auf die gesamte Flugbranche zu. Die Auswirkungen eines möglichen Streiks auf den Billigflieger hält Gowers für begrenzt. Die Aktie bleibt sein "Top Pick"./gl/la