Aktie in diesem Artikel Ryanair 12,71 EUR

5,61% Charts

News

Analysen

Ryanair 12,71 EUR 5,61% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Der Ausblick der Iren sei erwartungsgemäß vorsichtig, schrieb Analyst Harry Gowers am Montag in einer ersten Reaktion auf die Quartalsbilanz. Angesichts der Bilanzstärke und "ultratiefer" Kosten bleibt Ryanair sein Branchenfavorit./ag/ajx