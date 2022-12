Aktie in diesem Artikel Ryanair 12,57 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair angesichts der Vertragsverlängerung mit Konzernchef Michael O?Leary auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Die Nachricht sei positiv für die Aktien des Billigfliegers, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Alter von 61 Jahren sei immer wieder die Frage gestellt worden, ob der Manager, unter dem Ryanair stark gewachsen ist, 2024 vielleicht gehen werde./tih/mis