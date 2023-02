Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 21,30 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die Sommersaison seien gut, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Billigfliegern, besonders mit Blick auf die Preise. Starke Umsätze der Fluggesellschaften dürften weiter steigende Kosten ausgleichen. Er bevorzuge unverändert Ryanair vor Easyjet./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

