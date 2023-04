JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 22 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Fluggesellschaften gingen gestärkt aus der Krisenzeit der Coronapandemie hervor, Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien von Ryanair würden indes mit einem Abschlag von 40 Prozent bewertet im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 21:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

