JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche bei den Aktien der Billigflieger spreche für Bedenken hinsichtlich des Fortbestands der aktuell starken Nachfrage, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie vor der Berichtssaison. Dies sei ein Déjà-vu von 2022. Gowers rechnet bei Ryanair und Wizz Air mit positiven Überraschungen und verlieh den Aktien den Status "Positive Catalyst Watch"./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2023 / 20:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com