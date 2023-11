JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen von 24,60 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Geschäftsquartal des Billigfliegers sei stark gewesen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe eine Menge Positives kurz- und auch langfristig betrachtet. Sein neues, bis Dezember 2024 geltendes Kursziel bedeute ein Aufwärtspotenzial von rund 56 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Montag./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 23:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2023 / 00:15 / GMT

