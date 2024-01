JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair vor den Zahlen der Billigfluggesellschaften für das Schlussquartal 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,40 Euro belassen. Für den Airline-Sektor bleibt Analyst Harry Gowers insgesamt vorsichtig. Er bevorzugt weiterhin Billigfluggesellschaften, bei denen er bessere Möglichkeiten sieht, die Profitabilität über eine robustere Preisbildung zu steigern. An der Ryanair-Prognose für den Nettogewinn bis März 2024 dürfte sich nichts geändert haben, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis

