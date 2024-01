JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,40 Euro belassen. Der Billigflieger habe im dritten Quartal wegen hoher Kosten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Gemeinsam mit der geringfügig gesenkten Ausblicks-Zielspanne könnte sich dies negativ auf den Aktienkurs auswirken./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 06:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

