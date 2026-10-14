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Südzucker Aktie

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12,14 EUR +0,04 EUR +0,33 %
STU
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Marktkap. 2,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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ISIN DE0007297004

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Symbol SUEZF

AI Analyse

DZ BANK

Südzucker Halten

13:56 Uhr
Südzucker Halten
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
12,14 EUR 0,04 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 12,20 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dank des Spezialitäten-Geschäfts die Erwartungen geschlagen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Ausblick des Zuckerproduzenten mangele es indes an "Glamour", ein stärkerer "Zucker-Optimismus" greife wohl erst im folgenden Jahr./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ah

Zusammenfassung: Südzucker Halten

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
12,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
12,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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