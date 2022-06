FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Südzucker nach endgültigen Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 14,50 auf 13,75 Euro gesenkt. Angesichts der von Bundesumweltministerin Steffi Lemke angestoßenen Initiative zur Absenkung des Anteils an Biokraftstoffen beinhalte der faire Wert nun eine anteilige Risikoprämie für die Biosprit-Tochter Cropenergies , schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des moderaten Kurspotenzials und eines wohl erst im Herbst aufkommenden (neuen) Zucker-Optimismus habe er die Aktien zurückgestuft./la/he