Südzucker Aktie
Marktkap. 2,09 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach einem eingetrübten Ausblick von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die reduzierten Jahresziele seien in erster Linie auf das Segment Zucker zurückzuführen, wo die weltweiten Preise weiterhin niedrig seien und die Preiserholung in der EU hinter den Erwartungen zurückbleibe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Hold
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,23 €
|Abst. Kursziel*:
7,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|09:16
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09:16
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|18.04.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.24
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.23
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.25
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|13.12.24
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|09:16
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|26.06.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG