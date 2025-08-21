DAX 24.288 +0,0%ESt50 5.475 +0,2%Top 10 Crypto 15,72 +1,6%Dow 44.786 -0,3%Nas 21.100 -0,3%Bitcoin 96.588 -0,2%Euro 1,1612 +0,0%Öl 67,71 +0,1%Gold 3.328 -0,3%
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
DroneShield-Aktie zeigt Stärke: DroneShield zwischen Partnerschaften und Expansion
Südzucker Aktie

Südzucker Aktien-Sparplan
10,12 EUR +0,20 EUR +1,96 %
STU
Marktkap. 2,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Deutsche Bank AG

Südzucker Hold

09:16 Uhr
Südzucker Hold
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,12 EUR 0,20 EUR 1,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach einem eingetrübten Ausblick von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die reduzierten Jahresziele seien in erster Linie auf das Segment Zucker zurückzuführen, wo die weltweiten Preise weiterhin niedrig seien und die Preiserholung in der EU hinter den Erwartungen zurückbleibe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,23 €		 Abst. Kursziel*:
7,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

09:16 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
14.07.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
11.07.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
11.07.25 Südzucker Hold Warburg Research
10.07.25 Südzucker Hold Warburg Research
mehr Analysen

