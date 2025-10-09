DAX 24.616 +0,0%ESt50 5.624 +0,0%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,76 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.331 +0,1%Euro 1,1571 +0,0%Öl 63,56 -2,6%Gold 3.989 +0,3%
Südzucker Aktie

9,88 EUR +0,26 EUR +2,70 %
STU
Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Südzucker Hold

Südzucker Hold
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,88 EUR 0,26 EUR 2,70%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach der Ausblickssenkung im August hätten die schwachen Zahlen des Zuckerkonzerns keine größeren Überraschungen mehr enthalten, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,67 €		 Abst. Kursziel*:
13,75%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

12:46 Südzucker Verkaufen DZ BANK
12:01 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
09.09.25 Südzucker Hold Warburg Research
22.08.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

dpa-afx Erstes Geschäftshalbjahr Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker legt am Freitagvormittag zu
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter
finanzen.net Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Nachmittag ins Minus
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX pendelt schlussendlich um die Nulllinie
dpa-afx Nordzucker startet Rübenkampagne - gute Ernte erwartet
