FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn des Lebensmittelherstellers habe von Verbesserungen bei Zucker und Spezialitäten profitiert, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schwäche in anderen Segmenten sei dadurch mehr als ausgeglichen worden./mf/ag