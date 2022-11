HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 13,60 auf 14,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die hochgesetzten Jahresziele an./ag/ck