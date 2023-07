DZ BANK

Südzucker Kaufen

17:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal sowie einer Prognoseerhöhung von 20,00 auf 20,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zucker-Rahmenparameter seien weiterhin positiv. Die kürzlich erfolgte Verlängerung der Ausnahmegenehmigung fu?r unbegrenzte und zollfreie Zucker-Importe der Ukraine in die EU (bis Juni 2024) dürfte dieses günstige Setup nicht gefährden, sei aber wohl ein Grund dafür, warum Südzucker fu?r die kommende Zuckerpreis-Verhandlungsrunde im Herbst 2023 "nur" stabile Preise erwarte./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2023 / 15:59 / MESZ

