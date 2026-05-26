LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
11,64 €
|Abst. Kursziel*:
20,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
11,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|08:16
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
