HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker nach endgültigen Zahlen von 9,50 auf 10,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Ausblick des Nahrungsmittelherstellers für 2022/23 sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Vergangenheit sei es aber nur mit Verzögerung gelungen, erhöhte Rohstoffpreise durch Preiserhöhungen abzufangen./mf/mis