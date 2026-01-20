DAX 24.649 -0,2%ESt50 5.898 +0,1%MSCI World 4.469 +0,7%Top 10 Crypto 12,02 +2,6%Nas 23.247 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1707 -0,2%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.848 +1,8%
Südzucker Aktie

9,53 EUR +0,05 EUR +0,47 %
STU
Marktkap. 1,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Barclays Capital

Südzucker Underweight

08:21 Uhr
Südzucker Underweight
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,53 EUR 0,05 EUR 0,47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Underweight

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
9,53 €		 Abst. Kursziel*:
-5,56%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
9,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,51%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

08:21 Südzucker Underweight Barclays Capital
15.01.26 Südzucker Hold Warburg Research
14.01.26 Südzucker Verkaufen DZ BANK
14.01.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

StockXperts Südzucker: Suche nach dem roten Faden Südzucker: Suche nach dem roten Faden
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 9 Euro - 'Underweight'
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker wird am Nachmittag ausgebremst
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagmittag in Rot
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Südzucker: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester
