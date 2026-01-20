Barclays Capital

Südzucker Underweight

08:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl

