Südzucker Aktie
Marktkap. 2 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich schwaches Zuckersegment, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Hinzu komme ein erhöhter Verschuldungsgrad des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Underweight
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
9,34 €
|Abst. Kursziel*:
-3,64%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
9,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,05%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
