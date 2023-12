Barclays Capital

Südzucker Underweight

08:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker nach der angekündigten Komplettübernahme des Biospritherstellers CropEnergies auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Er begrüße die daraus folgende Vereinfachung der Konzernstruktur, auch wenn die finanziellen Auswirkungen der Übernahme relativ begrenzt seien, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt erscheine dem Zuckerkonzern wohl günstig, nachdem der Aktienkurs von CropEnergies seit dem Rekordhoch 2022 deutlich gefallen sei. Seine Hauptsorge den Anlagehintergrund von Südzucker betreffend sei, dass die Zuckergewinne im Geschäftsjahr 2024 ihren Höhepunkt erreicht haben und in den nächsten Jahren deutlich korrigieren könnten./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:10 / GMT

