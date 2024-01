Barclays Capital

Südzucker Underweight

17:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 12 auf 13 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Finanzchef habe bestätigt, dass die Produktionskosten für Zucker in den nächsten Quartalen um 100 Euro je Tonne steigen dürften, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bestärke ihn in seiner Überzeugung, dass der Höhepunkt der Profitabilität im Zuckergeschäft wahrscheinlich schon überschritten worden ist./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

