Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Mieteinnahmen um über 14 Prozent auf über 73 Mio. Euro gesteigert und dabei überwiegend von den Zukäufen des Vorjahres in Osteuropa profitiert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, nennt aber weiterhin ein positives Votum.

Nach Analystenaussage sei der operative Gewinn auf EBITDA Basis um 23 Prozent auf 49 Mio. Euro gestiegen. Der FFO I habe ebenfalls stark um mehr als 14 Prozent auf über 29 Mio. Euro zugelegt. Nach Meinung des Analysten sei die Equity Story der Gesellschaft in den vergangenen Wochen und Monaten stark von der Mehrheitsübernahme durch die CPI Property Group geprägt gewesen, die nach dem jüngsten Ablauf der ersten Deadline zur Annahme des Angebots über knapp 80 Prozent der S IMMO Aktien verfüge. Mit dem veröffentlichten Zahlenwerk des ersten Halbjahrs sei der Analyst zufrieden. Der EPRA NTA je Aktie habe sich sehr stabil bei gut 29 Euro gehalten und liege über dem aktuellen Kursniveau nahe des CPI Angebotspreises. Dennoch sehe SRC auch größere Unwägbarkeiten für die weitere Geschäftsentwicklung und größere Unklarheit über den künftigen Kurs der Gesellschaft. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 23 Euro (zuvor: 26 Euro) und passen das Rating auf „Hold“ (zuvor: „Accumulate“) an.



