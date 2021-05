Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat eine externe Bewertung für das deutsche und österreichische Immobilienportfolio der S IMMO AG per 30. April 2021 eine Aufwertung von rund 85 Mio. Euro ergeben. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage fließe das Ergebnis, vorbehaltlich weiterer Änderungen in der Portfoliobewertung in den Monaten Mai und Juni, in das Halbjahreszahlen mit ein. Umgelegt auf die Anzahl der Aktien ergebe die Aufwertung einen Zugewinn von rund 1,15 Euro je Aktie. Zudem erscheine dem Analysten das jüngst vorgelegte, komplette Übernahmeangebot der Immofinanz, die 22,25 Euro je S IMMO Aktie biete, vollkommend unzureichend. So liege die Offerte 9 Prozent unter dem Substanzwert in Form des EPRA NAV der S IMMO am Jahresende 2020 von 24,32 Euro je Aktie. Lege man den EPRA Reinstatement Value zugrunde, der sich noch mehr am Wiederaufbau-Wert orientiere, ergebe sich sogar ein noch viel größerer Discount von 16 Prozent. In diesen Discounts seien die jüngst vermeldeten Aufwertungen im Portfolio der S IMMO noch gar nicht enthalten. Ebenso fehle die CA Immo Dividende, die in Kürze an die S IMMO als einem der größten Aktionäre ausgezahlt werde. Die Ausschüttung betrage über 6 Mio. Euro. Im Vorfeld der anstehenden Q1-Zahlen erhöht der Analyst das Kursziel auf 26,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro) und bestätigt das Rating „Buy“.



