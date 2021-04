Aktie in diesem Artikel S&T 23,24 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für S&T vor Quartalszahlen von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die ersten drei Monate 2021 dürften verhalten gewesen sein, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein starker US-Dollar und die Knappheit an Halbleitern hätten belastend gewirkt für das IT-Unternehmen./bek/mis