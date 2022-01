Aktie in diesem Artikel S&T 16,52 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Researchdienst Viceroy habe in seiner jüngsten Veröffentlichung keinerlei weiteren Vorwürfe gegen den österreichischen IT-Dienstleister erhoben und auch die alten Anschuldigungen nicht wiederholt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere hält der Experte für völlig haltlos und inhaltlich falsch, dies zeige auch die detaillierte Antwort des Unternehmens selbst./tav/bek