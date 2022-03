Aktie in diesem Artikel S&T 12,15 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für S&T von 31 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Wunderlich senkte wegen der Geschäfte des IT-Dienstleisters in Russland und der Ukraine seine Wachstumsschätzungen für 2022 und die Folgejahre. Dies sollte die Aktie aber schon einpreisen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis