HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für S&T nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Management des IT-Dienstleister habe sehr optimistisch gewirkt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das schlimmste der Chipkrise scheine hinter dem Unternehmen zu liegen. Mit Blick auf 2022 habe das Unternehmen reichlich Rückenwind, was die Kursentwicklung beleben sollte./mis/jha/