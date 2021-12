Aktie in diesem Artikel S&T 13,88 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich hält in einer am Freitag vorliegenden Studie die von ihm genauer analysierten Vorwürfe des Leerverkäufers für falsch. In weiteren Studien will der Analyst andere Vorwürfe genau unter die Lupe nehmen. Der Kurseinbruch vom Donnerstag jedenfalls erscheine deutlich übertrieben./tav/mis