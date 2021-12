Aktie in diesem Artikel S&T 15,10 EUR

1,89% Charts

News

Analysen

S&T 15,10 EUR 1,89% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich widmete sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einem wesentlichen Vorwurf des Researchdienstes Viceroy in Bezug auf den österreichischen IT-Dienstleister. Diesen Kritikpunkt sieht der Branchenkenner durch seine Gegenargumente entkräftet./tav/edh