HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat S&T nach Medienberichten über Google als neuen Aktionär der taiwanesischen Ennoconn auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Für den österreichischen IT-Dienstleister S&T lasse sich damit ebenfalls auf Positives schließen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass Ennoconn S&T voll in seinen Büchern konsolidiere, obwohl das taiwanesische Unternehmen nur etwa 27 Prozent an S&T besitze. Wunderlich geht davon aus, dass Google sich der technologischen und finanziellen Bedeutung von S&T für Ennoconn sehr bewusst ist./ck/mis