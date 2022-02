Aktie in diesem Artikel S&T 15,91 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für S&T infolge von Vorwürfen des Finanzinvestors Viceroy auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er habe in dem kritischen Bericht von Viceroy, der im Dezember vorgelegt wurde, Fehler und Verzerrungen aufgespürt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies lasse an der Glaubwürdigkeit zweifeln./tih/ck