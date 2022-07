Aktie in diesem Artikel S&T 13,94 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Kontron dürfte zur Quartalszahlenvorlage am 4. August ein solides Umsatzwachstum aus eigener Kraft bekannt geben, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx