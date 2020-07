Aktie in diesem Artikel S&T 23,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat S&T nach dem angekündigten Kauf des Telekomausrüsters IskraTel auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Durch diesen Zukauf dürfte die 5G-Expertise des IT-Technologiekonzerns vorangetrieben werden, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht zudem ein hohes Synergiepotenzial. S&T sei mit Blick auf das Thema Internet der Dinge (IoT) eine der von ihm ganz besonders empfohlenen Aktien./ck/ag