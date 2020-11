Aktie in diesem Artikel S&T 18,72 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für S&T nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das dritte Quartal von einer starken Entwicklung geprägt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwähnte vor diesem Hintergrund auch den angehobenen Jahresausblick des IT-Dienstleisters./tih/mis