NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vielversprechend nannte Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den langfristigen Ausblick des IT-Dienstleisters und die im Rahmen der Kapitalmarktveranstaltung gegebenen Einblicke./ajx/men