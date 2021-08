Aktie in diesem Artikel S&T 20,80 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für S&T nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Umsatzanstieg habe sich im zweiten Quartal Vergleich zum ersten beschleunigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der IT-Berater weise zudem eine solide operative Marge (Ebitda) auf./bek/ag