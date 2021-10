Aktie in diesem Artikel S&T 21,48 EUR

0,56% Charts

News

Analysen

S&T 21,48 EUR 0,56% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für S&T nach einem Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die strategische Neuausrichtung sei erneut deutlich geworden, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Indes bekomme auch S&T die globale Chipkrise zu spüren./mis/gl