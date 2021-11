Aktie in diesem Artikel S&T 20,14 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für S&T nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe aufgrund der Komponenten-Knappheit ein wie befürchtet schwaches Quartal hinter sich, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/stk