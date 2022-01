Aktie in diesem Artikel S&T 14,02 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für S&T nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Eckdaten hätten die anhaltend gute operative Entwicklung des IT-Dienstleisters unterstrichen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Sie deuteten zudem auf eine Erholung im laufenden Jahr hin./edh/ck