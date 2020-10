Aktie in diesem Artikel S&T 18,94 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Einen der Hauptvorwürfe eines britischen Analysten gegen den IT-Dienstleister hält Analyst Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für ungerechtfertigt. So glaubt er nicht an die sehr niedrig kalkulierte "echte" Ebit-Marge. Wenn der Report aber etwas Gutes habe, dann weitere Verbesserungen in Transparenz und Unternehmensführung, so Schaumann./ag/la