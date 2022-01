Aktie in diesem Artikel S&T 14,01 EUR

2,41% Charts

News

Analysen

S&T 14,01 EUR 2,41% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der leicht unter den Erwartungen liegende Ausblick des IT-Dienstleisters dürfte auf solch niedrigem Kursniveau in den Hintergrund treten, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht die Sonderprüfung der Leerverkäufer-Vorwürfe, die starke Cashflow-Entwicklung und den geplanten Verkauf des Segmentes IT Services als Kurstreiber für 2022./ag/ajx