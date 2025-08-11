DAX 23.977 -0,4%ESt50 5.317 -0,3%Top 10 Crypto 16,40 +0,0%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 101.991 -0,3%Euro 1,1608 -0,1%Öl 66,63 -0,1%Gold 3.341 -0,1%
SAF-HOLLAND Aktie

15,70 EUR -0,06 EUR -0,38 %
Marktkap. 714,51 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

SAF-HOLLAND SE Buy

12:16 Uhr
SAF-HOLLAND SE
SAF-HOLLAND SE
15,70 EUR -0,06 EUR -0,38%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Halbjahreszahlen von 27,60 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Lkw-Zulieferer biete nach wie vor eine überzeugende Anlage-Story, die von der robusten Profitabilität des Ersatzteilgeschäfts und der Aussicht auf den bevorstehenden Konjunkturaufschwung untermauert werde./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,82 €		 Abst. Kursziel*:
76,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,34%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

12:16 SAF-HOLLAND Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.25 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

