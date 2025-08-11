SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 714,51 Mio. EURKGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Halbjahreszahlen von 27,60 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Lkw-Zulieferer biete nach wie vor eine überzeugende Anlage-Story, die von der robusten Profitabilität des Ersatzteilgeschäfts und der Aussicht auf den bevorstehenden Konjunkturaufschwung untermauert werde./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,82 €
|Abst. Kursziel*:
76,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,34%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
