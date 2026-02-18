DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5600 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
SAF-HOLLAND Aktie

19,38 EUR +0,16 EUR +0,83 %
STU
Marktkap. 847,06 Mio. EUR

KGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00

ISIN DE000SAFH001

Symbol SFHLF

Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
19,38 EUR 0,16 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach vorläufigen Zahlen von 18 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe mit seinen soliden Resultaten gezeigt, dass er zyklische Abwärtstrends durch Kostenflexibilität managen könne, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Ihr höher gestecktes Kursziel begründete die Analystin zudem damit, dass sie die Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorn gerollt habe. Einen Ausblick werde SAF-Holland "wie üblich" zur endgültigen Zahlenvorlage am 19. März vorlegen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,50 €		 Abst. Kursziel*:
17,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,68%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

