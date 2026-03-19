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Marktkap. 742,96 Mio. EUR

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WKN SAFH00

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ISIN DE000SAFH001

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Symbol SFHLF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAF-HOLLAND SE Buy

10:11 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die breiten Zielspannen für 2026, die der Nutzfahrzeugzulieferer mit den endgültigen Jahreszahlen veröffentlicht habe, spiegelten das unsichere Geschäftsumfeld wider, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstageband. SAf-Holand habe seine Fähigkeit bewiesen, zyklische Abschwünge mit seiner Kostenflexibilität zu meistern. Die negative Kursreaktion sei übertrieben, und eine deutlichere Erholung des US-Marktes würde moderates Aufwärtspotenzial beinhalten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,60 €		 Abst. Kursziel*:
38,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
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