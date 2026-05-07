SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 816,81 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeug-Zulieferer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides erstes Quartal. Sie bleibt davon überzeugt, dass das Unternehmen einen zyklischen Abschwung dank seiner Kostenflexibilität auch nun wieder bewältigen wird./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,34 €
|Abst. Kursziel*:
18,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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