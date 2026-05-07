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Marktkap. 816,81 Mio. EUR

KGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
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ISIN DE000SAFH001

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAF-HOLLAND SE Buy

09:31 Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeug-Zulieferer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides erstes Quartal. Sie bleibt davon überzeugt, dass das Unternehmen einen zyklischen Abschwung dank seiner Kostenflexibilität auch nun wieder bewältigen wird./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,34 €		 Abst. Kursziel*:
18,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information
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