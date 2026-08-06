SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 945,58 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse es Lkw-Zulieferers seien grundsolide gewesen, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,65 €
|Abst. Kursziel*:
6,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,73%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|11:56
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|25.03.21
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11:56
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG